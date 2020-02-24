Матеу Лаос обслужит матч «Реала» и «Барселоны»

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Прошло назначение судей на игры 26-го тура чемпионата Испании, центральным матчем которого станет противостояние «Реала» и «Барселоны».
Матеу Лаос обслужит матч «Реала» и «Барселоны»
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

Главным арбитром встречи назначен Антонио Мигель Матеу Лаос, сообщает Marca. Видеоарбитром станет Гонсалес Гонсалес.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Время начала встречи — 23:00 мск.

«Барселона», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры. «Реал» располагается на второй строчке, отставая на два очка. В первом круге команды сыграли вничью со счётом 0:0.

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