Хоккеист «Питтсбурга» Кросби: Овечкин творит невероятные вещи

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби объяснил, почему поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 700 голами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) перед очным матчем (3:5) команд в регулярном чемпионате.

«Это производит впечатление. По-моему, свой 500-й гол он забил нам. Он творит невероятные вещи. Мы вместе играем в лиге вот уже 15 лет», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекорд, установленный Уэйном Гретцки, составляет 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от проигрыша «Вашингтону» в НХЛ.