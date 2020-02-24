Галиев, Федотов и Токранов признаны лучшими игроками недели в КХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков недели.
Галиев, Федотов и Токранов признаны лучшими игроками недели в КХЛ
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, лучшим вратарём признан Иван Федотов из челябинского «Трактора», на счету которого две победы в трёх матчах и 98,80% отражённых бросков.

Лучшим защитником стал Василий Токранов из петербургского СКА, который помог команде трижды обыграть соперников, сделав три результативные передачи. Кроме того, он совершил три силовых приёма и дважды заблокировал броски. Общий коэффициент полезности Токранова достиг «+5».

Лучшим нападающим признан форвард казанского «Ак Барса» Станислав Галиев, одержавший победы в двух матчах из трёх. Он набрал в этих играх семь очков с общим показателем полезности «+3».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одержал волевую победу над минским «Динамо» в КХЛ.

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