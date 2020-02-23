«Ак Барс» одержал волевую победу над минским «Динамо» в КХЛ

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Казанский «Ак Барс» одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» одержал волевую победу над минским «Динамо» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев льда.

«Динамо» вышло вперёд на старте второго периода благодаря голу Шейна Перкинса. «Ак Барс» ответил голом Андрея Педана. Минчане снова повели в счёте после голов Андрей Костицына и Александра Павловича. Казанский коллектив отыгрался и вышел вперёд благодаря шайбам Михаила Глухова, Кирилла Петрова и Виктора Тихонова. «Динамо» ответило голом Принса, тем самым оформившего дубль.

Победу «Ак Барсу» принесла шайба Даниса Зарипова.

Ранее сообщалось, что «Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив «Локомотиву».

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