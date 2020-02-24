«Атлетико» победил «Вильярреал» и вернулся на третье место в Примере
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Встреча, прошедшая на «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
«Вильярреал» забил первым. На 16-й минуте отличился Пако Алькасер.
Победу «Атлетико» принесли голы Анхеля Корреа, Коке и Жоау Феликса, забивших на 40-й, 64-й и 74-й минутах.
Таким образом, «Атлетико», набрав 43 очка, вернулся на третье место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» с 38 очками — седьмой.
Ранее сообщалось, что Рамоса могут дисквалифицировать на эль-класико.