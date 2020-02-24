«Атлетико» победил «Вильярреал» и вернулся на третье место в Примере

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Вильярреалом» в матче 25-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Ванда Метрополитано» в Мадриде, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Вильярреал» забил первым. На 16-й минуте отличился Пако Алькасер.

Победу «Атлетико» принесли голы Анхеля Корреа, Коке и Жоау Феликса, забивших на 40-й, 64-й и 74-й минутах.

Таким образом, «Атлетико», набрав 43 очка, вернулся на третье место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» с 38 очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что Рамоса могут дисквалифицировать на эль-класико.