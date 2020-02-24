ПСЖ обыграл «Бордо» в Лиге 1, Неймар получил красную карточку

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«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Бордо» в матче 26-го тура французской Лиги 1.
ПСЖ обыграл «Бордо» в Лиге 1, Неймар получил красную карточку
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Встреча, прошедшая в Париже на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев поля.

Победу ПСЖ принесли голы Эдинсона Кавани, Килиана Мбаппе и Маркиньоса, оформившего дубль.

За «Бордо» забили Хван Ый Чо, Пабло и Рубен Пардо.

Уже в компенсированное ко второму тайму время с поля был удалён Неймар, получивший две жёлтые карточки по ходу встречи.

ПСЖ с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги 1. «Бордо» с 35 очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что Кавани стал первыми игроком в истории ПСЖ, забившим 200 мячей.

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