Александрова проиграла Анисимовой на старте турнира WTA в Дохе

Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в катарской Дохе.

Reuters

Встреча продолжалась 1 час 35 минут, и завершилась со счётом 6:3, 7:6 в пользу 18-летней американки. Во втором круге Анисимова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Ранее сообщалось, что Касаткина уступила Мугурусе в первом круге турнира WTA в Дохе.