Александрова проиграла Анисимовой на старте турнира WTA в Дохе
Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от американки Аманды Анисимовой в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в катарской Дохе.
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 35 минут, и завершилась со счётом 6:3, 7:6 в пользу 18-летней американки.
Во втором круге Анисимова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Ранее сообщалось, что Касаткина уступила Мугурусе в первом круге турнира WTA в Дохе.
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