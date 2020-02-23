Касперович опроверг информацию о возбуждении уголовных дел против него и Логинова

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Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, заявил, что в отношении него и его воспитанника не было возбуждено уголовных дел.
Касперович опроверг информацию о возбуждении уголовных дел против него и Логинова
  • РИА Новости

«Не открыто ничего. Как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем. Всё, что связано с допингом и запрещёнными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего не было найдено», — приводит слова Касперовича РИА Новости.

Он отметил, что по возвращении в России вместе с юристами будет изучено законодательство Италии на предмет законности изъятия полицией личных вещей.

22 и 23 февраля в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее адвокат заявил, что уголовное дело не помешает Логинову и Касперовичу покинуть Италию.

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