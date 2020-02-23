Шипулин назвал гадким решение обыскать Логинова в преддверии гонки ЧМ

Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, которые произошли накануне старта эстафетной гонки чемпионата мира в итальянской Антерсельве.

«Полиция приехала к Логинову. Обыскала его, забрала телефон и ноутбук. Я с Сашей потом общался, говорил, что надо было ждать адвокатов. Это ведь его собственность, там могут храниться личные фотографии, фотографии семьи. То, что сделали IBU и итальянская полиция, — это как минимум гадко. Заявление было подано 19 февраля, они могли прийти 19-го, 20-го или 21-го. Но пришли именно в тот момент, когда ребятам нужно было бежать эстафету», — заявил Шипулин в эфире Первого канала.

Утром 22 февраля итальянская полиция произвела обыски в номерах Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Логинова Александра Касперовича. У российского чемпиона мира были изъяты телефон и ноутбук. Во второй половине дня Логинов и Гараничев в составе сборной России заняли четвёртое место в эстафетной гонке. В ночь с 22-го на 23-е к Логинову вновь приходила полиция для подписания протокола. В связи с происшествием россиянин отказался от участия в гонке с массовым стартом, которая прошла 23 февраля.

Ранее Губерниев заявил, что на Логинова и Касперовича в Италии заведено уголовное дело.