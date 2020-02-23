Касперович: главная задача — отстоять Логинова

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, заявил, что будет нанимать адвоката для защиты своих интересов и интересов своего подопечного в ситуации с обысками итальянской полиции, которая произошла во время первенства мира в Антерсельве.

«Решение о пропуске масс-старта принял ещё вчера сам Александр. Мало того, что это психологическое давление, сложно собраться, плюс физическое состояние не позволяет выйти на старт и побороться на дистанции. Наши дальнейшие планы? В первую очередь нужно отстоять спортсмена, это для меня главная задача. Объяснить ситуацию не только IBU, но и нашему руководству. С какой стороны идёт давление. Кроме того, у меня сейчас начнутся юридические моменты, необходимо нанять адвоката. Потому что заявление, поступившее в прокуратуру от IBU, естественно, нам не озвучено. Нам объяснили, что только адвокат может ознакомиться с этим заявлением», — заявил Касперович RT.

22 февраля в номере Логинова и его личного тренера были произведены обыски. Россияне оказались под подозрением в применении допинговых схем. У Логинова были изъяты ноутбук и мобильный телефон.

Ранее Логинов раскрыл детали ночного визита полиции.