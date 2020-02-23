Вяльбе: Устюгов меня больше огорчает, чем радует

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что недисциплинированность мешает Сергею Устюгову стать лидером национальной команды.

«Сейчас Серёга меня, наверное, больше огорчает, чем радует. Я считаю, что он неправильно распоряжается своим талантом, вот и всё. Сергей должен быть лидером в команде, но его характер побеждает его разум. Он делает какие-то нелепые вещи, от которых затем сам страдает. К примеру, история с поездкой в Москву для получения виз. Ему назначили противовирусные препараты, чтобы оградить от проблем в поездке. Он не стал их пить. В итоге все вернулись здоровые, а он один заболел. Затем везде объявил, что заболел, потому что ездил в Москву. Ну так ты сам соблюдай дисциплину! Сделай что-то, чтобы предохраняться от болезней!» — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Также глава ФЛГР добавила, что врачебный персонал сборной России не может найти подход к Устюгову, поскольку он капризный.

Ранее сообщалось, что Устюгов снимется со «Ски Тура» из-за болезни.