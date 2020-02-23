Вяльбе: Устюгов меня больше огорчает, чем радует

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что недисциплинированность мешает Сергею Устюгову стать лидером национальной команды.
Вяльбе: Устюгов меня больше огорчает, чем радует
  • РИА Новости

«Сейчас Серёга меня, наверное, больше огорчает, чем радует. Я считаю, что он неправильно распоряжается своим талантом, вот и всё. Сергей должен быть лидером в команде, но его характер побеждает его разум. Он делает какие-то нелепые вещи, от которых затем сам страдает. К примеру, история с поездкой в Москву для получения виз. Ему назначили противовирусные препараты, чтобы оградить от проблем в поездке. Он не стал их пить. В итоге все вернулись здоровые, а он один заболел. Затем везде объявил, что заболел, потому что ездил в Москву. Ну так ты сам соблюдай дисциплину! Сделай что-то, чтобы предохраняться от болезней!» — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Также глава ФЛГР добавила, что врачебный персонал сборной России не может найти подход к Устюгову, поскольку он капризный.

Ранее сообщалось, что Устюгов снимется со «Ски Тура» из-за болезни.

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