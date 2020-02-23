Юрлова-Перхт заявила, что убрала бы сингл-микст из программы биатлона

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос, какую гонку из биатлонной программы она хотела бы убрать.

«Недавно прочитала интервью Уле-Эйнара Бьорндалена и сошлась с ним во мнении по поводу сингл-микста. Наверное, это больше из разряда шоу», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

При этом она отметила, что осталась под впечатлением от скоростей при просмотре сингл-микста на чемпионате мира в Антерсельве.

«Я более консервативный человек, так что убрала бы сингл-микст и оставила бы индивидуальную гонку», — добавила Юрлова-Перхт.

От сборной России в сингл-миксте на ЧМ-2020 выступили Лариса Куклина и Матвей Елисеев, занявшие седьмое место. Победителями стали представители Норвегии.

Ранее Юрлова-Перхт заявила, что из-за ситуации с обысками на эстафету был особый настрой.