«Тампа» разгромно проиграла «Аризоне» в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел разгромное поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Глендейле и завершилась в пользу хозяев — 7:3.

В составе «Койотс» по дублю оформили Конор Карланд и Клейтон Келлер, а также отличились Брэд Ричардсон, Карл Сёдеберг и Дерек Степан. У гостей шайбы забросили Энтони Чирелли, Ондржей Палат и Брейден Пойнт.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился одной результативной передачей.

Ранее две передачи Артемия Панарина и 44 сейва Игоря Шестёркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ.