«Тампа» разгромно проиграла «Аризоне» в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел разгромное поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» разгромно проиграла «Аризоне» в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова
  • Reuters

Встреча прошла в Глендейле и завершилась в пользу хозяев — 7:3.

В составе «Койотс» по дублю оформили Конор Карланд и Клейтон Келлер, а также отличились Брэд Ричардсон, Карл Сёдеберг и Дерек Степан. У гостей шайбы забросили Энтони Чирелли, Ондржей Палат и Брейден Пойнт. 

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился одной результативной передачей.

Ранее две передачи Артемия Панарина и 44 сейва Игоря Шестёркина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе Шаркс» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить