Две передачи Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Йеспер Фаст и один раз отличился Мика Зибанеджад. У «Сэйбрз» две шайбы забросил Джо Торнтон.

Российский форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Его партнёр по команде и соотечественник Игорь Шестёркин отразил 44 броска из 46.

Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд, «Шаркс» же проиграл третий раз.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» крупно проиграл «Баффало Сэйбрз», несмотря на дубль Евгения Малкина.