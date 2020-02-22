«Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Реалу Сосьедад» в Примере

«Валенсия» потерпела разгромное поражение от «Реала Сосьедад» в матче 25-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Реалу Сосьедад» принесли голы Микеля Мерино, Начо Монреаля и Аднана Янузая.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и, отыграв весь матч, не сумел отличиться результативными действиями.

«Валенсия» с 38 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Реал Сосьедад» с 40 очками — четвёртый.

Ранее сообщалось, что покер Месси помог «Барселоне» одержать четвёртую победу подряд в Примере.