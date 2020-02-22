Покер Месси помог «Барселоне» одержать четвёртую победу подряд в Примере

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«Барселона» одержала разгромную победу над «Эйбаром» в матче 25-го тура испанской футбольной Примеры.
Покер Месси помог «Барселоне» одержать четвёртую победу подряд в Примере
  • Reuters

Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 5:0.

Первые четыре мяча забил капитан каталонцев Лионель Месси, оформив покер. Точку же поставил Артур Рамос.

Для сине-гранатовых эта победа стала четвёртой подряд в Примере. «Барселона» набрала 55 очков и возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. «Эйбар» с 24 очками располагается на 16-й строчке.

Ранее «Сельта» с Фёдором Смоловым в составе обыграла «Леганес» в 25-м туре Примеры.

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