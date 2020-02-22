Дзюба получил повреждение в заключительном матче «Зенита» на тренировочном сборе
- @zenit_spb
По словам главного тренера команды Сергея Семака, которые передаёт пресс-служба клуба, Дзюба был заменён на старте второго тайма матча с минским «Динамо» из-за повреждения, полученного в первой 45-минутке, в результате неудачного приземления в борьбе за мяч.
Он отметил, что степень серьёзности травмы будет определена по итогам обследования.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в контрольном матче.