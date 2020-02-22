Дзюба получил повреждение в заключительном матче «Зенита» на тренировочном сборе

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба получил повреждение в заключительном контрольном матче на тренировочном сборе команды в Турции.
Дзюба получил повреждение в заключительном матче «Зенита» на тренировочном сборе
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По словам главного тренера команды Сергея Семака, которые передаёт пресс-служба клуба, Дзюба был заменён на старте второго тайма матча с минским «Динамо» из-за повреждения, полученного в первой 45-минутке, в результате неудачного приземления в борьбе за мяч.

Он отметил, что степень серьёзности травмы будет определена по итогам обследования.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в контрольном матче.

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