Дзюба получил повреждение в заключительном матче «Зенита» на тренировочном сборе

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба получил повреждение в заключительном контрольном матче на тренировочном сборе команды в Турции.

По словам главного тренера команды Сергея Семака, которые передаёт пресс-служба клуба, Дзюба был заменён на старте второго тайма матча с минским «Динамо» из-за повреждения, полученного в первой 45-минутке, в результате неудачного приземления в борьбе за мяч.

Он отметил, что степень серьёзности травмы будет определена по итогам обследования.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в контрольном матче.