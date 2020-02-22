«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в контрольном матче

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Петербургский «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в заключительном контрольном матче на сборах в Турции.
«Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо» в контрольном матче
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Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе сине-бело-голубых отличился Юрий Жирков с передачи Артёма Дзюбы. У белорусского коллектива забил Карло Бручич.

Примечательно, что в этот же день «Зенит» встретился с другим белорусским коллективом «Ислочь». Эта игра также закончилась ничьей — 1:1.

По итогам 19 туров РПЛ лидирующий с 45 очками «Зенит» опережает идущий вторым «Краснодар» на десять очков.

Ранее бывший форвард московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Ивица Олич выразил уверенность, что «Зенит» уже гарантировал себе чемпионство в РПЛ.

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