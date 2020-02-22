«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф КХЛ

Подольский «Витязь» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В основное время за «Северсталь» забил Владислав Кодола. «Витязь» ответил голом Александра Сёмина.

В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии буллитов победу «Северстали» принёс гол Александра Петунина.

Несмотря на поражение, «Витязь», выступающий в Западной конференции, набрав 63 очка после 61 матча, обеспечил себе путёвку в плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил минское «Динамо» в КХЛ с разницей в семь шайб.