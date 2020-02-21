ЦСКА разгромил минское «Динамо» в КХЛ с разницей в семь шайб

Московский клуб ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 8:1 в пользу хозяев льда.

В составе ЦСКА дубли оформили Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Линден Вей, Андрей Светлаков, Константин Окулов.

За минское «Динамо» отличился Вячеслав Грецкий, для которого это дебютная шайба в КХЛ.

В параллельном матче омский «Авангард» по буллитам уступил финскому «Йокериту» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что «Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел на второе место в Восточной конференции КХЛ.