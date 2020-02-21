«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел на второе место в Восточной конференции КХЛ

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Казахстанский «Барыс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел на второе место в Восточной конференции КХЛ
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Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Барысу» принесли шайбы Никиты Михайлиса и Кёртиса Валка. За «Салават Юлаев» забил Артём Сергеев.

Такой результат позволил «Барысу» подняться на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. «Салават Юлаев» с 66 очками — шестой.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Нефтехимик» и гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ.

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