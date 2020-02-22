Глава ФБУ отказался говорить, кто дал аккредитацию Касперовичу
- РИА Новости
«Зачем вам имя? Это так важно? Суть мы уже объяснили. Читайте на нашем сайте, там всё написано», — цитирует Брынзака РИА Новости.
22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.
Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.
Ранее глава комитета спортсменов IBU заявила, что Логинов имеет право находиться на ЧМ.