Глава комитета спортсменов IBU: Логинов имеет право находиться на ЧМ

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Глава комитета спортсменов Международного союза биатлонистов (IBU) Клэр Игэн считает, что российский биатлонист Александр Логинов имеет право находиться на чемпионате мира в итальянской Антерсельве, несмотря на допинговое прошлое.
Глава комитета спортсменов IBU: Логинов имеет право находиться на ЧМ
  • РИА Новости

«Не согласна с решением Логинова использовать ЭПО в прошлом, но он имеет право соревноваться сейчас. Убеждена. Он сделал выбор обманывать людей, но сейчас он тут и имеет право здесь быть», — цитирует Игэн «Чемпионат».

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее глава комитета спортсменов IBU заявила, что полиция может прийти с обыском в любое время.

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