Глава ВФС: 70% чемпионов мира по ММА — выходцы из самбо

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Президент Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев рассказал о значении самбо для развития смешанных единоборств и о целях Лиги боевого самбо (CSL).
Глава ВФС: 70% чемпионов мира по ММА — выходцы из самбо
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«70% чемпионов мира по ММА — выходцы из самбо. Система ММА в России держится благодаря боевому самбо. CSL — пропаганда самбо как наиболее эффективного и зрелищного вида спортивного единоборства, конкурента ММА. Система перехода спортсменов из любителей в профессионалы», — заявил Елисеев в ходе форума в Сочи.

Он также назвал цели, которые ставит перед собой руководство Лиги боевого самбо.

«Продвижение самбо как популярного российского продукта. Создание эффектной телевизионной модели самбо. Популяризация спортсменов в обществе. Коммерциализация профессионального самбо как эффективной модели для извлечения прибыли», — добавил Елисеев.

Ранее глава CSL Аркадий Ротенберг заявил, что лига не планирует «задушить» ММА.

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