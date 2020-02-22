Драчёв: в полиции интересовались аккредитацией, а не допингом

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв ответил на вопрос, о чём расспрашивала итальянская полиция после обысков российских биатлонистов на чемпионате мира в Антерсельве.

«Какие у полиции были вопросы? Спросите лучше Тихонова, человека, который написал статью, что Касперович ходит с украинской аккредитацией. Они и начали проверку. Спросите этого великого нашего товарища. В полиции и интересовались аккредитацией, а не допингом. Но комиссия, и в том числе Сара Фуссек, могут как-то это связывать, поэтому и инициировали расследование. Кстати, она входит в комиссию, которая занимается статусом СБР в IBU», — сказал Драчёв.

Ранее глава СБР заявил, что на данный момент идёт проверка по письму антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек.