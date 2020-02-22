Президент IBU Далин не знал о проведении обысков у сборной России по биатлону

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин пока не проинформирован об операции итальянских полицейских, которые провели обыски в расположении сборной России на чемпионате мира и изъяли ноутбук у Александра Логинова.
Президент IBU Далин не знал о проведении обысков у сборной России по биатлону
  • Reuters

Об этом функционер сообщил РИА Новости.

«У меня нет никакой информации», — сказал Далин.

Ранее сообщалось, что биатлонист Логинов рассказал, как вела себя полиция во время обыска его номера.

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