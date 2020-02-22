Президент IBU Далин не знал о проведении обысков у сборной России по биатлону

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин пока не проинформирован об операции итальянских полицейских, которые провели обыски в расположении сборной России на чемпионате мира и изъяли ноутбук у Александра Логинова.

Reuters