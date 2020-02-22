Биатлонист Логинов рассказал, как вела себя полиция во время обыска его номера

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Чемпион мира по биатлону 2020 года в спринте Александр Логинов прокомментировал обыски, которые провела в его гостиничном номере полиция утром в субботу, 22 февраля.
Биатлонист Логинов рассказал, как вела себя полиция во время обыска его номера
  • РИА Новости

«Мы спали в одном номере с Евгением Гараничевым. Проснулись из-за того, что полиция вломилась в дверь. Сразу забрали оружие. Видимо, как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах смотрели, как проверяли вещи. Интересовали только мои», — рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

По словам спортсмена, полицейский рейд был осуществлён в связи с запросом Международного союза биатлонистов (IBU). У Логинова забрали компьютер, телефон и личные вещи. Никаких обвинений ему предъявлено не было.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил подробности обысков у биатлониста Логинова.

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