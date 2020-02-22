Драчёв об обысках в сборной России: это шоу, чтобы порадовать болельщиков

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался об обысках в расположении российской сборной на чемпионате мира в Антхольце.

По его мнению, полицейская операция являлась шоу, чтобы «порадовать болельщиков».

«Подняли всю команду перед эстафетой. Конечно, это всё с подачи Международного союза биатлонистов (IBU). Постановление пока не буду показывать. Это официальное письмо в полицию от IBU, чтобы провели проверку, почему Александр Касперович находится в команде России, так как у него была найдена не его аккредитация. Вместе с этим просят проверить его дальнейшие шаги по Александру Логинову. Сейчас будем разбираться, при чём здесь уголовное преследование и допинг», — заявил Драчёв в эфире «Матч ТВ».

Глава СБР также добавил, что полицейские не исключают возможности повторного применения допинга Логиновым.

Ранее сообщалось, что Логинов рассказал, как вела себя полиция во время обыска его номера.