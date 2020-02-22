Полиция обыскивает номера отеля сборной России по биатлону на ЧМ

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RT
Итальянские правоохранительные органы проводят обыски у сборной России по биатлону на чемпионате мира в Антерсельве.
Полиция обыскивает номера отеля сборной России по биатлону на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Данную информацию РИА Новости подтвердил первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

По его словам, обыски проходят в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. В частности, у них изымаются ноутбуки.

Ранее Александр Логинов завоевал золото ЧМ в спринте.

Также сообщалось, что Хованцев высказался о включении Гараничева в состав сборной России на эстафету на ЧМ.

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