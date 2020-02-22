Полиция обыскивает номера отеля сборной России по биатлону на ЧМ
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Данную информацию РИА Новости подтвердил первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.
По его словам, обыски проходят в номерах Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. В частности, у них изымаются ноутбуки.
Ранее Александр Логинов завоевал золото ЧМ в спринте.
Также сообщалось, что Хованцев высказался о включении Гараничева в состав сборной России на эстафету на ЧМ.