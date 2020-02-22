Бобслеистки Сергеева и Мамедова занимают седьмое место после двух попыток на ЧМ

Российский парный экипаж в составе Надежды Сергеевой и Елены Мамедовой занимает седьмое место после двух из четырёх попыток на чемпионате мира в Альтенберге.

Время россиянок — 1 минута 53,89 секунды. Их соотечественницы Любовь Черных/Анна Парфёнова располагаются на 13-й промежуточной позиции (01:54:72). Ранее сообщалось, что конькобежец Чистяков завоевал серебро на дистанции 1500 м на юниорском ЧМ.