Бобслеистки Сергеева и Мамедова занимают седьмое место после двух попыток на ЧМ

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Российский парный экипаж в составе Надежды Сергеевой и Елены Мамедовой занимает седьмое место после двух из четырёх попыток на чемпионате мира в Альтенберге.

Время россиянок — 1 минута 53,89 секунды. Их соотечественницы Любовь Черных/Анна Парфёнова располагаются на 13-й промежуточной позиции (01:54:72).

Ранее сообщалось, что конькобежец Чистяков завоевал серебро на дистанции 1500 м на юниорском ЧМ.

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