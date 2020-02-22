«Наполи» победил «Брешиа» в Серии А
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Встреча, прошедшая в Брешии, на стадионе «Марио Ригамонти», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Брешиа» забила первой. На 26-й минуте отличился Джон Чансельор.
«Наполи» сравнял счёт благодаря голу Лоренцо Инсинье, забившего на 49-й минуте с пенальти. Победу подопечных Дженнаро Гаттузо принёс гол Фабиана Руиса, отличившегося на 54-й минуте.
«Наполи» набрав 36 очков поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Брешиа» с 16 очками — на предпоследнем, 19-м месте.
Ранее сообщалось, что Балотелли обвинили в изнасиловании.