«Наполи» победил «Брешиа» в Серии А

Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Брешиа» в матче 25-го тура итальянской Серии А

Встреча, прошедшая в Брешии, на стадионе «Марио Ригамонти», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Брешиа» забила первой. На 26-й минуте отличился Джон Чансельор.

«Наполи» сравнял счёт благодаря голу Лоренцо Инсинье, забившего на 49-й минуте с пенальти. Победу подопечных Дженнаро Гаттузо принёс гол Фабиана Руиса, отличившегося на 54-й минуте.

«Наполи» набрав 36 очков поднялся на шестое место в турнирной таблице Серии А. «Брешиа» с 16 очками — на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что Балотелли обвинили в изнасиловании.