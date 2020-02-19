Балотелли обвинила в изнасиловании его партнёрша по сексу

Девушка, имя которой не называется, обвинила в изнасиловании известного итальянского футболиста Марио Балотелли.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, ранее она требовала у спортсмена €100 тыс. в обмен на молчание о половом акте, который произошёл между молодыми людьми, когда партнёрша ещё не достигла совершеннолетия. Известно, что Балотелли отказался выполнять условие своей возлюбленной.

Сейчас бывший нападающий сборной Италии выступает за клуб «Брешиа». В одноимённом городе живут его приёмные родители.

Ранее сообщалось, что Джан подписал полноценный контракт с «Боруссией».