Брызгалов — о Быкове и Захаркине на ОИ-2010: они не понимали, что это за турнир

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Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов оценил работу тренеров Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина на Олимпиаде-2010.
Брызгалов — о Быкове и Захаркине на ОИ-2010: они не понимали, что это за турнир
  • © Alexander Kulebyakin/Russian Look
  • globallookpress.com

Российская команда завершила своё выступление на Играх в Ванкувере на стадии четвертьфинала, уступив канадцам.

«У меня, конечно, были претензии к Захаркину и Быкову. Но потом я многое переосмыслил. Они просто не понимали — куда они едут и с кем будут играть. Не понимали, что это за турнир, какая на нём может сложиться ситуация. Они были не готовы. А то, что мы (я в том числе) пытались им объяснить, донести словами, совсем не работало. Они нас не слышали. И не слушали», — приводит слова Брызгалова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Василевский прервал 21-матчевую серию без поражений в основное время в НХЛ.

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