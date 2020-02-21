Гогуа принёс ЦСКА крупную победу в контрольном матче на сборе в Кампоаморе
Московский ЦСКА одержал победу над швейцарским клубом «Рапперсвиль-Йона» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе (3:0).
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
В начале игры счёт открыл защитник Игорь Дивеев. В концовке второго тайма Константин Марадишвили и Седрик Гогуа довели дело до разгрома.
Ранее сообщалось, что Холанд признан футболистом недели в Лиге чемпионов.
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