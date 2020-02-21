Гогуа принёс ЦСКА крупную победу в контрольном матче на сборе в Кампоаморе

Московский ЦСКА одержал победу над швейцарским клубом «Рапперсвиль-Йона» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе (3:0).

© Алексей Филиппов

РИА Новости

В начале игры счёт открыл защитник Игорь Дивеев. В концовке второго тайма Константин Марадишвили и Седрик Гогуа довели дело до разгрома. Ранее сообщалось, что Холанд признан футболистом недели в Лиге чемпионов.