Гогуа принёс ЦСКА крупную победу в контрольном матче на сборе в Кампоаморе

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Московский ЦСКА одержал победу над швейцарским клубом «Рапперсвиль-Йона» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе (3:0).
Гогуа принёс ЦСКА крупную победу в контрольном матче на сборе в Кампоаморе
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В начале игры счёт открыл защитник Игорь Дивеев. В концовке второго тайма Константин Марадишвили и Седрик Гогуа довели дело до разгрома.

Ранее сообщалось, что Холанд признан футболистом недели в Лиге чемпионов.

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