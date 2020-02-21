Безбородов признал, что ошибся, не назначив пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»
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- РИА Новости
«В моменте с Самуэлем Жиго я ошибочно не назначил одиннадцатиметровый в ворота «Спартака». Моя позиция была несколько статична, я вовремя не поменял угол зрения и оценил эпизод не со всех сторон. Так что здесь я ошибся именно в позиции, не мог видеть тех деталей, которые были видны сбоку или из-за ворот», — цитирует Безбородова Sport24.
По его словам, он тогда видел только спины игроков и не разглядел, как Жиго одной рукой держал соперника.
Тот матч завершился со счётом 0:0.
Ранее футболист «Спартака» Алекс Крал вспомнил, что в РПЛ поразило его больше всего.