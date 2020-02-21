Макгрегор пожелал удачи Нурмагомедову и Фергюсону

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пожелал удачи перед предстоящим титульным поединком действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову и американцу Тони Фергюсону.
Макгрегор пожелал удачи Нурмагомедову и Фергюсону
  • Reuters

«В восторге. Удачи, мужики», — написал Макгрегор в комментариях под постом в Instagram с постером турнира UFC 249, котором изображены Нурмагомедов и Фергюсон.

Поединок пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее сообщалось, что опубликован постер турнира UFC 249 с участием Нурмагомедова и Фергюсона.

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