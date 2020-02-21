Опубликован постер турнира UFC 249 с участием Нурмагомедова и Фергюсона

Короткая ссылка
Организаторы показали официальный постер турнира UFC 249, в главной схватке которого сойдутся чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и претендент Тони Фергюсон.

Постер был опубликован в официальном аккаунте UFC в Instagram. Большое бойцовское шоу запланировано на 18 апреля в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить