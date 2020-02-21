Опубликован постер турнира UFC 249 с участием Нурмагомедова и Фергюсона
Организаторы показали официальный постер турнира UFC 249, в главной схватке которого сойдутся чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и претендент Тони Фергюсон.
Постер был опубликован в официальном аккаунте UFC в Instagram. Большое бойцовское шоу запланировано на 18 апреля в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА.
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