Опубликован постер турнира UFC 249 с участием Нурмагомедова и Фергюсона

Организаторы показали официальный постер турнира UFC 249, в главной схватке которого сойдутся чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и претендент Тони Фергюсон.

Постер был опубликован в официальном аккаунте UFC в Instagram. Большое бойцовское шоу запланировано на 18 апреля в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА.