Клопп ответил на письмо юного болельщика МЮ, попросившего о поражении «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп написал ответное письмо десятилетнему болельщику «Манчестер Юнайтед» Дарагу Керли.

Юный болельщик до этого обратился к тренеру в рамках школьного проекта. В своём письме он пожаловался, что «Ливерпуль» в последнее время слишком много побеждает, а его, как болельщика МЮ, это расстраивает. Из-за этого он попросил специалиста о поражении мерсисайдцев.

Клопп ответил мальчику, что, к сожалению, не может выполнить его просьбу.

«Как бы ты ни хотел, чтобы «Ливерпуль» проиграл, моя задача — сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде победить, поскольку есть миллионы людей во всём мире, которые хотят этого, поэтому я действительно не хочу подводить их. К счастью для тебя, мы проигрывали в прошлом и проиграем в будущем, потому что это футбол», — приводит слова Клоппа и письма Independent.ie.

При этом он отметил, что «Манчестер Юнайтед» очень повезло с таким болельщиком, и пожелал, чтобы любовь мальчика к футболу никогда не угасала.

«Я надеюсь, что, если мы выиграем ещё больше игр и, возможно, возьмём ещё несколько трофеев, ты не будешь слишком разочарован, потому что, хотя наши клубы являются принципиальными соперниками, мы также очень уважаем друг друга. Для меня в этом весь футбол. Береги себя», — добавил Клопп.

С учётом прошлого сезона «Ливерпуль» не проигрывает уже 43 матча в АПЛ.