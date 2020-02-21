Хоккеист «Нью-Джерси» призвал фокусироваться не только на Овечкине

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Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» и высказался о результативности форварда столичного коллектива Александра Овечкина.
Хоккеист «Нью-Джерси» призвал фокусироваться не только на Овечкине
  • © Reuters

«Просто потому, что Овечкину не хватает одной шайбы, я говорю вам это: он будет хотеть не просто забить 700-й гол. Он хочет забить столько, сколько сможет. Меньшего от него я и не ожидаю. Мы не можем фокусироваться только на этом. На льду находятся пять игроков, которые борются за шайбу», — цитирует Суббэна журналист Майк Морреале в Twitter.

Овечкин забросил 699-ю шайбу в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ). Игра между «Кэпиталз» и «Нью-Джерси» состоится 22 февраля.

Ранее вратарь «Монреаля» Кэри Прайс прокомментировал тот факт, что Овечкину не удалось забросить 700-ю шайбу в минувшей встрече.

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