Куртинайтис: «Химкам» было важно прервать гостевую проигрышную серию в Евролиге

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды над «Олимпией Милан» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (78:69).

«Очень важный матч и очень важная победа, потому что восемь последних выездных матчей Евролиги мы проиграли. В связи с этим ценность этой победы удваивается, ведь мы сравнялись с «Миланом» по показателям, к тому же имеем над ним два выигрыша, что очень важно. Сегодня мы были хороши и контролировали ход всего матча, хотя начало третьей четверти было неважным. Нам вовремя удалось вернуться, вновь получить преимущество и сохранить его до самого конца», — приводит слова специалиста официальный сайт подмосковного клуба.

Самым результативным в составе российского клуба стал Алексей Швед, набравший 18 очков. У хозяев столько же набрал испанец Серхио Родригес. В турнирной таблице «Химки» занимают восьмое место, имея 11 побед и 14 поражений. У «Олимпии» 11-я позиция с теми же показателями.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерпел 18-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Альбе».