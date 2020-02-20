«Зенит» потерпел 18-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Альбе»
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 83:81 в пользу гостей.
За «Зенит» 19 очков набрал Уилл Томас. Ещё 15 очков команде принёс Остин Холлинс. В активе Густаво Айюна 12 очков.
В составе «Альбы» 24 очка набрал Мартин Херманнссон. 14 очков в свой актив записал Рокас Гедрайтис.
Следующим соперником «Зенита» станет мюнхенская «Бавария». Игра состоится 27 февраля в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Црвену Звезду» в матче Евролиги.