«Зенит» потерпел 18-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Альбе»

Петербургский «Зенит» потерпел поражение от берлинской «Альбы» в матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 83:81 в пользу гостей.

За «Зенит» 19 очков набрал Уилл Томас. Ещё 15 очков команде принёс Остин Холлинс. В активе Густаво Айюна 12 очков.

В составе «Альбы» 24 очка набрал Мартин Херманнссон. 14 очков в свой актив записал Рокас Гедрайтис.

Следующим соперником «Зенита» станет мюнхенская «Бавария». Игра состоится 27 февраля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Црвену Звезду» в матче Евролиги.