Месси высказался о своём конфликте с Абидалем

Аргентинский форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свой конфликт с техническим директором клуба Эриком Абидалем.

«Я не знаю, что с ним произошло и почему он это сказал. Но я ответил на его слова, потому что почувствовал себя атакованным. О команде говорят слишком многое: что игроки увольняют и назначают тренеров, приводят в клуб игроков. Особенно это касается меня. Как будто у меня большое влияние и я принимаю решения. И мне было неприятно, что подобное сказал человек из клуба, спортивный директор», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Он отметил, что Абидаль является тем человеком в клубе, который принимает решения, и что он должен взять на себя ответственность, при этом подчеркнув, что слова функционера задели его и как человека, и как капитана команды.

«Во-первых, потому что он высказался в адрес всех игроков. Именно поэтому я попросил его назвать конкретные имена и сказать, кто это был. Много говорят о том, что я принимаю решения и руковожу процессом, но это неправда. В этом причина», — добавил аргентинец.

Конфликт между Месси и Абидалем разгорелся после слов функционера о том, что игроки не выкладывались на поле, чтобы руководство клуба уволило Эрнесто Вальверде.

Ранее Месси высказал мнение, что Неймар хочет вернуться в «Барселону».