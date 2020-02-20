Голы Эриксена и Лукаку принесли «Интеру» победу над «Лудогорцем» в ЛЕ

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Итальянский «Интер» одержал победу над болгарским «Лудогорцем» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Голы Эриксена и Лукаку принесли «Интеру» победу над «Лудогорцем» в ЛЕ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Разграде на «Лудогорец Арене», завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Интеру» принесли голы Кристиана Эриксена и Ромелу Лукаку, забивших на 71-й и пятой компенсированной ко второму тайму минутах.

Ответная игра пройдёт 27 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

В других матчах игрового дня «Спортинг» обыграл «Истанбул Башакшехир» (3:1), «Хетафе» взял верх над «Аяксом» (2:0), «Копенгаген» и «Селтик», а также «Клуж» и «Севилья» сыграли вничью со счётом 1:1, «Шахтёр» победил «Бенфику» (2:1), а «Айнтрахт» разгромил «Зальцбург» (4:1).

Ранее сообщалось, что МЮ на выезде сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге Европы.

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