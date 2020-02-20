Президент ПСЖ ответил на обвинения в коррупции при продаже прав на трансляции ЧМ
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Я рад, что после полного трёхлетнего расследования, которому я открыто помогал и в котором принимал участие, обвинения в отношении меня по делу о чемпионатах мира 2026 и 2030 годов сняты. Все подозрения во взяточничестве были прекращены окончательно и бесповоротно», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Роб Харрис в своём Twitter.
Он отметил, что неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес не имели под собой оснований.
«Хоть и вторичные обвинения остаются, я уверен, что они будут также признаны безосновательными», — добавил президент ПСЖ.
Аль-Хелаифи является владельцем спортивных каналов BeIN Sports.
Ранее сообщалось, что президенту ПСЖ предъявлено обвинение в коррупции при продаже прав на трансляции ЧМ.