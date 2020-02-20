Президент ПСЖ ответил на обвинения в коррупции при продаже прав на трансляции ЧМ

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Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал обвинения в свой адрес по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций.
Президент ПСЖ ответил на обвинения в коррупции при продаже прав на трансляции ЧМ
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
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«Я рад, что после полного трёхлетнего расследования, которому я открыто помогал и в котором принимал участие, обвинения в отношении меня по делу о чемпионатах мира 2026 и 2030 годов сняты. Все подозрения во взяточничестве были прекращены окончательно и бесповоротно», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Роб Харрис в своём Twitter.

Он отметил, что неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес не имели под собой оснований. 

«Хоть и вторичные обвинения остаются, я уверен, что они будут также признаны безосновательными», — добавил президент ПСЖ.

Аль-Хелаифи является владельцем спортивных каналов BeIN Sports.

Ранее сообщалось, что президенту ПСЖ предъявлено обвинение в коррупции при продаже прав на трансляции ЧМ.

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