Месси заявил, что у него хорошие взаимоотношения с Гризманном

Короткая ссылка
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде Антуаном Гризманном.
Месси заявил, что у него хорошие взаимоотношения с Гризманном
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У меня хорошие отношения с Гризманном — и вне футбола тоже. Очевидно, что для этого сначала потребовалось некоторое время, чтобы узнать друг друга, изучить движения. Он пришёл из команды, которая играла в совершенно другой футбол», — приводит слова Месси Mundo Deportivo

28-летний Антуан Гризманн в текущем сезоне провёл 33 матча за «Барсу» и забил 13 мячей при четырёх голевых передачах.

Ранее «Барселона» объявила о трансфере футболиста «Леганеса» Брэйтуэйта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить