Месси заявил, что у него хорошие взаимоотношения с Гризманном
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«У меня хорошие отношения с Гризманном — и вне футбола тоже. Очевидно, что для этого сначала потребовалось некоторое время, чтобы узнать друг друга, изучить движения. Он пришёл из команды, которая играла в совершенно другой футбол», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
28-летний Антуан Гризманн в текущем сезоне провёл 33 матча за «Барсу» и забил 13 мячей при четырёх голевых передачах.
Ранее «Барселона» объявила о трансфере футболиста «Леганеса» Брэйтуэйта.