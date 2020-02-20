Месси заявил, что у него хорошие взаимоотношения с Гризманном

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде Антуаном Гризманном.

«У меня хорошие отношения с Гризманном — и вне футбола тоже. Очевидно, что для этого сначала потребовалось некоторое время, чтобы узнать друг друга, изучить движения. Он пришёл из команды, которая играла в совершенно другой футбол», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

28-летний Антуан Гризманн в текущем сезоне провёл 33 матча за «Барсу» и забил 13 мячей при четырёх голевых передачах.

Ранее «Барселона» объявила о трансфере футболиста «Леганеса» Брэйтуэйта.