Гассиев рассказал о причинах срыва боя с Форрестом

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассказал, почему не состоится его поединок с американцем Джейми Форрестом.

«Я здоров и тренируюсь, однако в результате некоторых разногласий внутри нашей команды подготовка к поединку не была организована должным образом. Это лишило меня возможности пройти полный тренировочный лагерь. Выходить на бой неподготовленным было бы неуважением к болельщикам, оппоненту и DAZN. Надеюсь, что после разрешения спорных вопросов будет объявлена новая дата боя и я сумею порадовать болельщиков», — написал боксёр в Instagram.

Гассиев не выходил на ринг с июля 2018 года, после того как проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксёрской суперсерии. После этого россиянин объявил о переходе в тяжёлый вес.

Ранее Кремлёв заявил, что Федерация бокса России поможет Гассиеву в организации боя.