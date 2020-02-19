Кремлёв заявил, что Федерация бокса России поможет Гассиеву в организации боя

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв заявил о готовности помочь в организации боя Мурата Гассиева.

«Мы будем помогать Мурату», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

По его словам, Гассиев является очень хорошим бойцом, и его переход в тяжёлый вес является целесообразным. Тем не менее он отметил проблему в том, что у россиянина нет боёв последние два года.

«Вот возьмём на себя обязанности промоутеров и будем помогать ему», — добавил Кремлёв.

Гассиев не выходил в ринг с июля 2018 года, когда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) проиграл судейским решением украинцу Александру Усику.

Ранее в команде Гассиева заявили об отмене боя с американским боксёром Джерри Форрестом, который должен был состояться 29 февраля.