Кремлёв заявил, что Федерация бокса России поможет Гассиеву в организации боя
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- РИА Новости
«Мы будем помогать Мурату», — цитирует Кремлёва РИА Новости.
По его словам, Гассиев является очень хорошим бойцом, и его переход в тяжёлый вес является целесообразным. Тем не менее он отметил проблему в том, что у россиянина нет боёв последние два года.
«Вот возьмём на себя обязанности промоутеров и будем помогать ему», — добавил Кремлёв.
Гассиев не выходил в ринг с июля 2018 года, когда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) проиграл судейским решением украинцу Александру Усику.
Ранее в команде Гассиева заявили об отмене боя с американским боксёром Джерри Форрестом, который должен был состояться 29 февраля.