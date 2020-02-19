Московское «Динамо» по буллитам уступило «Северстали» в КХЛ
Основное время встречи, прошедшей в Череповце, завершилось со счётом 2:2.
В составе хозяев отличились Вадим Кудако и Александр Петунин. У бело-голубых голами отметились Владимир Брюквин и Владислав Ефремов.
Победный бросок для коллектива из Череповца в серии буллитов нанёс Владислав Кодола.
Несмотря на поражение, гости гарантировали себе место в четвёрке сильнейших в Западной конференции по итогам регулярного сезона.
Ранее «Трактор» нанёс «Адмиралу» шестое поражение подряд в КХЛ.