Московское «Динамо» по буллитам уступило «Северстали» в КХЛ

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Московское «Динамо» в серии буллитов потерпело поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» по буллитам уступило «Северстали» в КХЛ

Основное время встречи, прошедшей в Череповце, завершилось со счётом 2:2.

В составе хозяев отличились Вадим Кудако и Александр Петунин. У бело-голубых голами отметились Владимир Брюквин и Владислав Ефремов.

Победный бросок для коллектива из Череповца в серии буллитов нанёс Владислав Кодола.

Несмотря на поражение, гости гарантировали себе место в четвёрке сильнейших в Западной конференции по итогам регулярного сезона.

Ранее «Трактор» нанёс «Адмиралу» шестое поражение подряд в КХЛ.

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