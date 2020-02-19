Самуэльссон назвал «чушью» приглашение от Логинова

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал слова россиянина Александра Логинова, пригласившего к себе домой всех спортсменов, сомневающихся в его чистоте.

«У меня нет планов ехать в Россию. Не думаю, что он этого хочет. Я был удивлён его заявлением. После гонок он не говорит журналистам ничего, а теперь приглашает всех к себе домой. Мне кажется, это чушь собачья. Я не думаю, что он говорил от чистого сердца. Я приветствую диалог с ним, но, мне кажется, ему это не нравится», — цитирует Самуэльссона Aftonbladet.

После победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антерсельве ряд иностранных биатлонистов выразили недовольство присутствием россиянина на соревнованиях в связи с его допинговым прошлым.

Ранее тренер сборной России выразил мнение, что Логинов может претендовать на медали в индивидуальной гонке на ЧМ.