На матче ВХЛ был вывешен баннер против министра спорта Красноярского края
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Болельщики остались недовольны интервью Ростовцева, в котором он давал прогноз на выступление российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Им показалось, что министр был в состоянии алкогольного опьянения. На матче «Сокол» — «Торпедо» был вывешен баннер «Пьяный министр спорта — позор нашего края».
Против Павла Ростовцева также негативно настроены и красноярские футбольные болельщики за его действия в отношении футбольного клуба «Енисей».
Ранее Яценко прокомментировал спор Емельяненко об отказе от употребления алкоголя.