На матче ВХЛ был вывешен баннер против министра спорта Красноярского края

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Во время домашнего матча красноярского «Сокола» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) был вывешен баннер против министра спорта края, бывшего биатлониста Павла Ростовцева.
На матче ВХЛ был вывешен баннер против министра спорта Красноярского края
  • @hcsokol_krsk
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Болельщики остались недовольны интервью Ростовцева, в котором он давал прогноз на выступление российских биатлонистов на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Им показалось, что министр был в состоянии алкогольного опьянения. На матче «Сокол» — «Торпедо» был вывешен баннер «Пьяный министр спорта — позор нашего края».

Против Павла Ростовцева также негативно настроены и красноярские футбольные болельщики за его действия в отношении футбольного клуба «Енисей».

Ранее Яценко прокомментировал спор Емельяненко об отказе от употребления алкоголя.

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